В Тюменской области построили теплицы по корейской технологии

В селе Луговом Тюменской области на полную мощность заработали две теплицы, построенные крестьянским хозяйством "Плодовое" по корейской технологии: они безаварийны, без грунта и просты в обслуживании.

Технология, предложенная корейцами, оказалась дешевле, чем голландский вариант. К тому же делали теплицы очень быстро. Теплица закрывается жалюзи, а на зиму – специальным покрывалом, которое помогает сохранять температуру внутри помещения не ниже 18 градусов тепла. Обогрев идет только полом, пишет "Тюмeнская линия".

Для специалистов из Северной Кореи это был первый опыт работы в Сибири. "Они приехали в декабре. Зимний период был для них просто шоком, когда они увидели, что на площадке, отведенной для строительства, по пояс снега. Все же к марту заработали обе теплицы. Сегодня на одной грядке можно увидеть более 20 монокультур: площадей не хватает", - рассказала о трудностях директор КХ "Плодовое" Светлана Гаврилова.

Посевная в "Плодовом" круглый год: в сентябре, октябре, ноябре – цикл весь расписан. В 2017 году крестьянское хозяйство празднует юбилей. К своему 20-летию компания запустила программу привилегий. Дисконтные накопительные карты получили депутаты облдумы во время пресс-тура по предприятию.