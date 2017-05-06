В Тюменской области будут производить овощные полуфабрикаты

Тюменская агрофирма "КРиММ" возводит в Упоровском районе новый завод, который будет производить картофельные полуфабрикаты. В настоящее время ведутся контрактные работы на поставку оборудования с голландской компанией "KIREMKO", сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам генерального директора предприятия Геннадия Рязанова, мощность завода составит две с половиной тонны готовой продукции в час. Новые производственные линии позволят выпускать три вида продукции – это охлажденный картофель, бланшированный (кратковременная обработка продукта кипятком или паром) и пастеризованный в вакуумной упаковке.

"Мы уже не первый год работаем с голландцами и не сомневаемся в качестве оборудования. Оно позволит нам существенно расширить продуктовую линейку. Рынок овощных полуфабрикатов сейчас растет, в Тюменской области мы будем первопроходцами этого направления", - отметил он.

Кроме строительства завода сотрудники агрофирмы КРиММ сейчас заняты посевной. На полях площадью более 1300 гектаров завершилась подкормка озимой пшеницы. Прогнозируемая урожайность культуры - 40-45 центнеров с гектара.