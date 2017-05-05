Жители Тюменской области задолжали за энергию больше миллиарда рублей

С января по апрель 2017 года около 19 тысяч исполнительных производств по неуплате услуг ТЭК жителями региона числилось в УФССП по Тюменской области. Как сообщает ведомство, общий долг по ним составил более 1,25 миллиарда рублей.

С начала года с должников удалось взыскать только порядка 150 миллионов рублей. В частности, накануне майских праздников тюменцев, вовремя не рассчитавшихся за тепловую и электрическую энергию, навещали судебные приставы вместе с сотрудниками местных энергосбытовых компаний.

Эффективным оказалось и дежурство приставов в тюменском аэропорту.

"Майские праздники становятся для жителей Тюмени поводом для путешествий за границу. На рейдах получилось экстренно погасить долг у нескольких сотен жителей области", — рассказывают в пресс-службе регионального УФССП.

Тюменцам напоминают, что гражданам с общим долгом за услуги ТЭК свыше 10 тысяч рублей могут временно запретить выезжать за пределы РФ. Должников могут ограничить в праве совершать регистрационные действия с имуществом, а с задолженностью свыше 3 тысяч рублей уже могут арестовать личное имущество.