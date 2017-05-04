Запсибкомбанк повышает безопасность оплаты в Интернете картой "Мир"

Запсибкомбанк заботится о безопасности расчетов по картам и предоставляет возможность дополнительной защиты интернет-платежей по картам "Мир", которая обеспечивается по технологии MirAccept. Это дополнительный этап аутентификации во время совершения онлайн-платежей, который позволяет убедиться, что платеж совершает именно держатель карты. Держатель карты подтверждает платеж одноразовым паролем, отправленным банком на номер мобильного телефона клиента.

"Карты "Мир" принимаются по всей России – снять наличные или оплатить покупки можно практически в любом городе. Для нас, как для значимого участника рынка платежных услуг, а также банка, который одним из первых начал выпускать и обслуживать национальные платежные карты, развитие карт "Мир" является стратегическим направлением. Сервис MirAccept усилит безопасность покупок в Интернете. Нашим клиентам нет необходимости совершать какие-то дополнительные действия или настройки. Сервис предоставляется бесплатно при наличии подключенного Интернет-Банка Запсибкомбанка. Если вы не подключены к сервису "Интернет-банк" , вы можете сделать это бесплатно в любом офисе или банкомате Запсибкомбанка", - комментирует директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Заказать карту "Мир" вы можете в офисе банка или оформить заявку на сайте банка.

Интернет-магазины, поддерживающие технологию 3D-Secure по картам "Мир", размещают логотип MirAccept на своей стартовой или платежной странице. Оплатить картой "Мир" возможно на сайте авиакомпании "Аэрофлот", на порталах ОЗОН-Трэвел, Biletix, в проектах Mail.Ru Group (игры, соц.сети), на сайте МегаФон (пополнение счета с помощью услуги "Автоплатеж") и многих других. Найти Мир" можно в разделе "Оплата".

Основные принципы безопасности при использовании карты при интернет-покупках: внимательно проверять реквизиты операции при подтверждении одноразовым паролем; по возможности использовать для интернет-покупок сайты крупных и проверенных интернет-магазинов; своевременно блокировать карту при ее утрате или подозрении о возможном доступе третьих лиц.