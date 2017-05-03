Банк "Открытие" выпускает пенсионную карту на базе платежной системы МИР

12:22 03 мая 2017
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Пенсионная карта создана специально для удобства представителей старшего поколения и учитывает все финансовые потребности и предпочтения современного пенсионера. Одним из главных преимуществ карты является начисление дохода на остаток средств клиента в размере до 4% годовых, а также снятие наличных в банкоматах любых российских банков без комиссии.

Кроме того, оплачивая картой покупки в любых аптеках, клиенты получают скидку – 3% от суммы покупки возвращаются обратно на карточный счет. И это дополнительно к скидкам по дисконтной или социальной картам. Выпуск и обслуживание карты осуществляются бесплатно, а с помощью бесплатной услуги SMS-информирования клиенты могут узнать о поступлении и расходовании денежных средств по карте.

Для пенсионеров-участников программы регулярно проводятся розыгрыши призов, среди которых возможность оплаты счетов за ЖКХ, а также единоразовые прибавки к пенсии. При этом оформление карты не требует посещения ПФР: чтобы стать держателем, достаточно просто заполнить заявление в любом офисе банка "Открытие".

Теги: карта , Ханты-Мансийский банк
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