Тюменьстат узнает, насколько мы продвинутые пользователи

В мае, октябре и ноябре 2017 года в регионе пройдет выборочное наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

Цель наблюдения - сбор статистической информации о том, как местные жители используют интернет-ресурсы в домашних хозяйствах и в профессиональной деятельности с учетом социально-демографических и экономических характеристик респондентов, какие средства защиты информации используют и получают ли государственные и муниципальные услуги в электронной форме.

Отбор конкретных домашних хозяйств, подлежащих наблюдению, осуществлен Росстатом. Наблюдение проводится по единой совокупности домохозяйств и в те же сроки, что и выборочное обследование рабочей силы.

В течение трех вышеуказанных периодов в Тюменской области будет опрошено 1 629 респондентов, в Югре – 1 611, на Ямале – 1 425 респондентов.

Специально обученными интервьюерами будет проведен опрос населения домохозяйств по Анкете выборочного обследования населения по вопросам использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. Опросу подлежат все члены домохозяйств в возрасте от 15 лет и старше.

Полученные сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Обработка персональных данных будет осуществляться при условии их обязательного обезличивания.

Результаты выборочного наблюдения предназначены для получения информации об уровне распространения навыков использования современных информационных технологий населением, для проведения межрегиональных и межстрановых сопоставлений, сообщает Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.