Банк "Открытие" поздравил команду Югры по следж-хоккею с победой на чемпионате России

Ханты-Мансийский банк

Спортсменов поздравил руководитель ханты-мансийской дирекции Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Петр Суворов. Он вручил чемпионам России банковские карты с индивидуальным дизайном – эмблемой следж-хоккейного клуба Югра.

"Банк "Открытие" всегда с особым вниманием относился к вопросам поддержки общественных организаций инвалидов. Все наши банковские офисы обслуживания снабжены специальными пандусами для удобств инвалидов-колясочников. Мы реализуем программу помощи неизлечимо больным людям в хосписах фонда "Вера", – отметил Петр Суворов. – В Югорском лыжном марафоне, одним из организаторов которого выступает наш банк, существует отдельный зачет для людей с ограниченными физическими возможностями. В этом году на марафонскую лыжню вышла вся паралимпийская сборная России по лыжным гонкам и биатлону, принимали участие и сурдлимпийцы.

Уверен, что банковские карты банка "Открытие" станут для спортсменов хорошим подспорьем в повседневной жизни".