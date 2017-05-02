В "Программе 6,5" от Запсибкомбанка появились первые участники

ПАО "Запсибкомбанк" является участником программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.

Данная программа призвана обеспечить малые и средние предприятия доступными кредитными ресурсами. Главная цель - стимулирование инвестиционного кредитования компаний, занимающихся промышленностью, сельским хозяйством, логистикой, строительством, туристической деятельностью, деятельностью в области здравоохранения, развитием науки и техники.

В апреле ООО "Агрофирма Колос" уже стала участником программы в Запсибкомбанке.

"Участие в "Программе 6,5" позволило нам получить кредит для бизнеса под ставку 9,6% годовых. Заключив соглашение на льготное кредитование, мы сможем и дальше развивать свой бизнес в родном регионе", - отметила генеральный директор ООО "Агрофирма Колос" Людмила Богданова.

Подробная информация о программе представлена на сайте банка.