Тюменских сирот обеспечивают жильем

20:22 01 мая 2017
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mazadm.ru
| Фото: mazadm.ru

В Тюменской области в 2017 году выделили более 630 млн рублей на решение квартирного вопроса детей-сирот. На эти средства планируется приобрести около 520 квартир.

Как сообщили в главном управлении строительства региона, в начале апреля из областного бюджета на обеспечение жильем детей-сирот дополнительно выделили 100 миллионов рублей, теперь сумма составляет 592 млн рублей. Почти 40 млн рублей выделили на жилье для сирот из федерального бюджета.

На приобретение жилья уже направили 367 млн рублей, оставшиеся средства будут израсходованы в течение года.

Теги: жилье , бюджет , дети-сироты
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