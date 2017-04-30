На юргинской птицеферме индейку выращивают из французских яиц

Юргинская птицеферма закупает инкубационные яйца для выращивания индейки во Франции. Однако в скором времени в Омской области построят племрепродуктор, который в перспективе сможет обеспечить яйцом и тюменские предприятия.

Как пояснили в руководстве компании, в России нет ферм, готовых поставлять инкубационные яйца индейки. Поэтому пока приходится закупать их за рубежом. Первая партия прибыла в начале февраля, когда стоял мороз в минус 39 градусов, однако выводок удалось сохранить. Сейчас в птичниках, где растут индейки, строгий санитарный режим: посторонним вход запрещен, сотрудники в обязательном порядке проходят полный медицинский осмотр, а прежде чем попасть в цех – принимают душ, надевают чистую спецодежду. Кроме того, на территорию птичников нельзя приносить лишние предметы, даже телефоны. Обеды для работников, бумага и карандаши – все предварительно обрабатывают под кварцем.



Кормление и поение птиц, микроклимат цехов обеспечиваются в автоматическом режиме. За самочувствием пернатых питомцев следят птичницы, зоотехники и ветеринарные врачи. Самки индейки выращиваются 105 дней и достигают 15 кг, самцов требуется кормить на месяц дольше и их вес приблизится к 25 кг, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

В настоящее время готовность производственного комплекса "Абсолют-Агро" составляет около 70%. Возводится еще четыре площадки, на которых разместится по девять птичников. В каждом из 36 птичников будет содержаться 10 тысяч голов. С началом лета на комбинате планируют закладывать две посадки яиц и получать два вывода птенцов в месяц. Поэтому к сентябрю птицы появятся на всех площадках. А с декабря 2 тысячи голов в сутки будут отправляться на переработку.