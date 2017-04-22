Тюменские дороги приведут в порядок к 1 октября

В 2017 году в Тюмени и Тюменском районе будет отремонтировано 184 километра дорог регионального и местного значения. Об этом сегодня в ходе пресс-тура рассказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

"Наибольший объем ремонтных работ придется на дороги Тюменского района. Так, будет отремонтирован подъезд к селу Каменка протяженностью полтора километра. Здесь достаточно давно не было полноценного ремонта, он требует парковочного кармана, дополнительного землеотвода и установки остановочного павильона. Также в порядок приведут часть трассы в направлении Чаплы-Успенка, дорогу Ошкукова-Есаулова-Якуши, подъезд к селу Перевалово. Подрядчики будут определены к 1 июня, а завершить работы планируется к 1 октября", - рассказал он.

Напомним, ремонт будет произведен в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги", участником которой стала Тюменская область. Всего в России утверждено 38 агломераций в 36 регионах. Границы Тюменской агломерация совпадают с границами Тюменского района.

"Программа рассчитана на то, чтобы привести в нормативное состояние максимальное количество дорог. Сейчас этот показатель в Тюменской агломерации составляет 70%, за 2017 год мы планируем улучшить качество дорог на 5,9%, а к 2025 году – довести показатель до 86%. Еще одно требование программы – снижение очагов аварийности. Если сейчас по агломерации таких участков насчитывается 107, то к 2025 году мы должны прийти к показателю 16. То есть планируется уменьшить показатель аварийности на 85%", - пояснил Андрей Чистяков.

Общая сумма финансирования работ составит порядка 1 миллиарда 837 миллионов рублей, причем 637 миллионов будут выделены из федеральной казны, остальная часть - это консолидированный бюджет Тюменской области и Тюменского района.

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Любовь Голышева