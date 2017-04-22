На площадке бывшего Ишимского машиностроительного завода будут производить сладости

Известная кондитерская фабрика "Слада" расширит свое производство за счет введения новых площадей, принадлежавших некогда бывшему Ишимскому машиностроительному заводу. Предприятие планирует увеличить объемы производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий, создав еще до 300 рабочих мест, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В 2016 году с целью расширения действующего бизнеса владелец фабрики, ООО ТК "Кондитер Профи", инвестировал средства в приобретение имущественного комплекса общей площадью 50 тысяч квадратных метров на площадке бывшего Ишимского машиностроительного завода.

Сейчас идет реконструкция цехов, восстанавливаются инженерные сети и железнодорожные пути. До конца 2017 года планируется отремонтировать помещения в десять тысяч квадратных метров, приобрести, смонтировать и наладить дополнительное оборудование.

В планах на 2018 год запустить первую линию и начать подготовку к переносу производственных мощностей фабрики "Слада" на обновленную площадку. В 2019–2022 годах реконструкция производства продолжится уже на новой кондитерской фабрике.

Сопровождением важного проекта занимается департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.