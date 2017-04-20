Банк "Открытие" и администрация Сургутского района договорились о сотрудничестве

Ханты-Мансийский банк

Управляющий Западно-Сибирского филиала банка "Открытие" Виталий Мосунов и глава администрации Сургутского района Андрей Трубецкой подписали соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического партнерства.

Финансовая организация уделяет большое внимание взаимодействию с муниципальными образованиями Югры. "С Сургутским районом банк плодотворно сотрудничает более 20 лет. Все это время мы активно развивали в районе сеть обслуживания клиентов, делая ее доступной для сельских жителей из удаленных и труднодоступных населенных пунктов. Сегодня банк здесь представлен 8 дополнительными офисами, 56 банкоматами, более 560 POS-терминалами. Для жителей района доступен весь спектр финансовых услуг", – подчеркнул Виталий Мосунов.

Глава муниципалитета Андрей Трубецкой дал высокую оценку деятельности Западно-Сибирского филиала, в том числе и на ниве благотворительности. "Подписание соглашения становится уже доброй традицией. Мы положительно оцениваем опыт участия банка в общественной жизни района. При его непосредственной поддержке проходит много различных социально значимых мероприятий. В частности, банк на протяжении многих лет выступает партнером регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования "Педагог года". В этом году слет оленеводов, рыбаков и охотников в деревне Русскинская вновь прошел при участии финансовой организации", – отметил Андрей Трубецкой.