Тюменские бизнесмены отправятся на поиски партнеров в Красноярск

18:26 14 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.larepublica.co
| Фото: www.larepublica.co

Представители ведущих тюменских предприятий отправятся в деловую миссию в Красноярск и Иркутск с 24 по 28 апреля. Цель поездки — заинтересовать потенциальных сибирских партнеров услугами и оборудованием для нефтегазовой отрасли.

В рамках делового визита намечены встречи со специалистами на площадках таких компаний, как АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", ООО "Иркутская нефтяная компания". Также прорабатывается организация встречи с ПАО "Верхнечонскнефтегаз", ООО "Газпром добыча Иркутск" и ООО "РН-Ванкор", сообщает издание "Вcлух.ру".

Теги: бизнес , предпринимательство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017