Тюменские бизнесмены отправятся на поиски партнеров в Красноярск

Представители ведущих тюменских предприятий отправятся в деловую миссию в Красноярск и Иркутск с 24 по 28 апреля. Цель поездки — заинтересовать потенциальных сибирских партнеров услугами и оборудованием для нефтегазовой отрасли.
В рамках делового визита намечены встречи со специалистами на площадках таких компаний, как АО "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", ООО "Иркутская нефтяная компания". Также прорабатывается организация встречи с ПАО "Верхнечонскнефтегаз", ООО "Газпром добыча Иркутск" и ООО "РН-Ванкор", сообщает издание "Вcлух.ру".
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