В России проходит Неделя финансовой грамотности

Запсибкомбанк

С 9 апреля в городах присутствия Запсибкомбанка - Уфы до Красноселькупа - стартовала Неделя финансовой грамотности.

В течение нескольких дней Запсибкомбанк проведет более пятидесяти мероприятий по трем направлениям: уроки для школьников, семинары для родителей, экскурсии в офисы банка.

Неделя финансовой грамотности - это серия бесплатных, полезных информационно-просветительских мероприятий для школьников и их родителей. Проводится она ежегодно при поддержке Министерства финансов РФ с целью повышения уровня финансовой грамотности населения.

"Запсибкомбанк регулярно выступает партнером различных проектов, в том числе рассчитанных на молодежь. Идея Министерства финансов нам близка и понятна, поэтому мы ее полностью поддерживаем", - отмечает начальник управления по связям с общественностью и рекламе ПАО "Запсибкомбанк" Ирина Романенко.

Есть у Запсибкомбанка и собственная программа повышения финансовой грамотности населения. Так, на сайте организации, помимо сервисов и информации об услугах, можно найти образовательную программу для детей - "Мини-Мани". Она рассчитана на различные возрастные группы: "малыш" — для детей 5‑6 лет, "юниор" — для детей 7‑9 лет, "тинейджер" — для подростков 10‑14 лет. "Мини-Мани" просто, доступно и эффективно рассказывает о таких важных понятиях, как "деньги", "экономия и сбережения", "затраты и бюджет", "банк и банковские продукты". С помощью программы можно воспитать правильное отношение к деньгам: научиться договариваться с собственными желаниями и бюджетом, делать накопления и двигаться к поставленным финансовым целям, правильно расходовать свои накопленные средства, экономить и приумножать, понимать и использовать по назначению возможности современных финансовых инструментов. Теорию можно закрепить на выполнении несложных заданий, решении интересных головоломок и ребусов.

"Принципы и навыки обращения с деньгами, которые дети приобретают сейчас, помогут им во взрослой жизни. С помощью программы "Мини-Мани" они могут самостоятельно изучать основы финансовой системы. Участникам Недели финансовой грамотности мы с радостью представим и данную программу", - говорит Ирина Романенко.