Запсибкомбанк проводит путешествие в финансовый мир для школьников

Запсибкомбанк

В России стартовала неделя финансовой грамотности для детей и молодежи — серия бесплатных полезных информационно-просветительских мероприятий для школьников и их родителей. Запсибкомбанк не остался в стороне и один из немногих в Тюменской области поддержал проект Министерства финансов РФ.

Путешествие в финансовый мир для школьников началось ранним утром 11 апреля в головном офисе ПАО "Запсибкомбанк". 25 учащихся из тюменской школы с углубленным изучением предметов искусств № 73 "Лира" в возрасте от 11 до 14 лет приняли участие в финансовой экскурсии.

Школьники узнали о работе банка, его структуре, посетили залы обслуживания физических и юридических лиц, познакомились с купюрами разных стран. Ребята активно задавали вопросы и узнали много нового о кредитной организации и программе детской финансовой грамотности "Мини Мани", разработанной Запсибкомбанком.

"Запсибкомбанк регулярно выступает партнером различных проектов, в том числе рассчитанных на молодежь. Идея Министерства финансов о проведении недели финансовой грамотности нам близка и понятна, поэтому мы ее полностью поддерживаем. Для того, чтобы завтра у нас были хорошие клиенты, которые правильно умеют обращаться с деньгами, начинать обучать нужно с раннего возраста. Программа детской финансовой грамотности создана для того, чтобы дети осознали важность денег в достижении своих жизненных целей. Мы рассказываем, что деньги — это инструмент, и если грамотно с ними обращаться, они приносят только пользу", — рассказывает вице-президент Запсибкомбанка Андрей Сидоров.

По окончанию экскурсии школьники-музыканты отблагодарили сотрудников Запсибкомбанка и, впервые в истории работы банка, исполнили в зале для обслуживания физических лиц музыкальные композиции на домре и скрипках.