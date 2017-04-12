С начала года тюменские работодатели успели задолжать сотрудникам 47,5 миллионов рублей

В Тюменской области больше тысячи человек вовремя не получили заработную плату с начала января 2017 года. Общий долг работодателей составил 47,5 миллионов рублей.
За это время судебные приставы регионального УФССП взыскали с них больше 20 миллионов рублей, поэтому 725 работникам уже отдали кровно заработанные деньги.
В одном из районов юга Тюменской области руководитель организации рассчитался с сотрудниками только после того, как на его счет и помещение столовой фирмы наложили арест. За февраль он был должен 27 работникам 350 тысяч рублей. Так как расчетный счет фирмы-должника оказался пустым, долг по зарплате был выплачен после того, как руководство получило задаток за продажу другого нежилого помещения, также находящегося в собственности у предприятия.
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