С начала года тюменские работодатели успели задолжать сотрудникам 47,5 миллионов рублей

13:47 12 апреля 2017
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pixabay.com

В Тюменской области больше тысячи человек вовремя не получили заработную плату с начала января 2017 года. Общий долг работодателей составил 47,5 миллионов рублей.

За это время судебные приставы регионального УФССП взыскали с них больше 20 миллионов рублей, поэтому 725 работникам уже отдали кровно заработанные деньги.

В одном из районов юга Тюменской области руководитель организации рассчитался с сотрудниками только после того, как на его счет и помещение столовой фирмы наложили арест. За февраль он был должен 27 работникам 350 тысяч рублей. Так как расчетный счет фирмы-должника оказался пустым, долг по зарплате был выплачен после того, как руководство получило задаток за продажу другого нежилого помещения, также находящегося в собственности у предприятия. 

Теги: долги по зарплате , работодатели , УФССП
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