В Ханты-Мансийске прошел пятый Югорский лыжный марафон

Пятый Югорский лыжный марафон прошел в Ханты-Мансийске в минувшую субботу, 9 апреля. Генеральным партнером спортивного праздника выступил банк "Открытие".

В этом году на трассу марафона вышли 1600 спортсменов из 12 стран и 34 регионов России. Среди них, конечно же, были сотрудники "Открытия", в том числе и председатель правления банка Евгений Данкевич.

"Это один из самых массовых лыжных марафонов, несмотря на его удаленность от центральных районов страны, большое событие не только для участников забега, но и для всех жителей округа. Сюда приходят целыми семьями, приводят маленьких детей. Мы видим, что статус марафона растет с каждым годом — в Ханты-Мансийск приезжают все больше звезд мирового спорта, и каждый желающий может сразиться с ними на одной лыжне", - отметил Евгений Данкевич.

Главной интригой гонки стало соперничество двукратного чемпиона мира, победителя многодневки "Тур де "Ски" Сергея Устюгова и двукратного Олимпийского чемпиона, единственного в истории двукратного обладателя неофициального титула "Короля лыж" норвежца Петтера Нортуга. Российский спортсмен бежал марафон в день своего 25-летия, и в стартовом створе Нортуг спел ему "Happy Birthday".

Большую часть дистанции лидеры гонки держались большой плотной группой, но за 8 километров до финиша Сергей Устюгов стал уходить в отрыв. В итоге российский лыжник финишировал в одиночестве, оставив соперников далеко позади. Нортуг стал вторым, третий - швейцарец Кандид Пралонг, проигравший норвежцу всего 0,1 секунды. По итогам всех забегов сезона именно Кандид Пралонг стал победителем серии FIS Worldloppet Cup.

Петтер Нортуг, серебряный призер V Югорского лыжного марафона: "Это мой четвертый приезд в Россию, но в Ханты-Мансийске я первый раз. Это большой центр лыжного спорта, мне очень приятно находиться здесь, и я желаю удачи всем сотрудникам "Открытия".

В женском 50-километровом забеге также победила россиянка Ольга Рочева. Второй финишировала Мария Грэфнингс из Швеции, а замкнула тройку призеров югорчанка Мария Гущина. Победителем же общего зачета сезона 2016/2017 стала француженка Орели Дабудюк.

Начальник отдела протокола филиала "Западно-Сибирский" банка "Открытие" Андрей Ряднов отметил: "Я каждый год участвую в Югорском марафоне. В нашем регионе лыжи – очень популярный вид спорта, я очень люблю его, раньше сам занимался лыжами и биатлоном. Приобщаю к спорту и своих детей, в этом году мы преодолели пятикилометровую дистанцию с 8-летней дочкой. В прошлом году, можно сказать, я ее заставил участвовать в гонке, а в этом году она попросилась сама. Марафон – это большой праздник, единение спортивных звезд, любителей и всех неравнодушных к лыжам, от мала до велика. Мы все получили массу удовольствия от забега".

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин: "Банк "Открытие" оказывает не только финансовую поддержку марафону, но и помогает в организации этого события. С нами работала очень хорошая креативная команда банка; и участники марафона, и болельщики отметили, что в этом году было много новых интересных моментов, которые вывели марафон на новый уровень".

В этом году на старт пятикилометровой дистанции снова вышел постоянный участник марафона, ветеран Великой Отечественной войны 92-летний Виктор Башмаков. Еще одними героями гонки стали 78-летний Леонид Тимохин и 75-летний Валентин Борисов — они пробежали все 50 км, причем Валентин Борисов бежал с кардиостимулятором, а на протяжении всей гонки его сопровождала медицинская бригада.

Евгений Данкевич, председатель правления банка "Открытие": "Видя такую популярность и интерес к лыжному спорту, с этого сезона банк "Открытие" решил стать партнёром всей серии Russialoppet из 22 этапов, важной частью которой является Югорский марафон. Постараемся, чтобы в следующем году он прошел еще лучше, еще интереснее".