Пассажиропоток тюменского Рощино вырос на четверть

Свыше 344 тысяч пассажиров воспользовались услугами тюменского аэропорта Рощино по итогам первого квартала 2017 года. По сравнению с прошлым годом пассажиропоток вырос на 26%. При этом почти 326 тысяч пассажиров летали на внутренних рейсах, что выше показателей первого квартала 2016 года на 24% и более 18 тысяч пассажиров – на международных маршрутах, где рост составил 79%.

Отмечается и увеличение на 10% количества вылетов самолетов - 2354 за первые три месяца. В течение года в Рощино появится несколько новых направлений и возрастет общее число маршрутов. Задачу целенаправленно развивать межрегиональное авиасообщение поставил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

С 1 апреля аэропорт традиционно перешел на летнее расписание. В дополнение к международным рейсам в Ларнаку, Тунис, Бургас, Анталию, новинками сезона станут перелеты в Салоники авиакомпании Ellinair и Стамбул авиакомпании AtlasGlobal. Из внутренних рейсов - Усинск, в ближайших планах - открытие полетов в Стрежевой и Нижний Новгород. С мая 2017 года возобновятся авиаперелеты в Казань, Самару и Ростов, которые присутствовали в расписании прошлого года, сообщает пресс-служба губернатора.