Ханты-Мансийский автономный округ и банк "Открытие" подписали соглашение о сотрудничестве

Ханты-Мансийский банк

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова и Председатель Правления банка "Открытие" Евгений Данкевич сегодня в Ханты-Мансийске подписали соглашение между Правительством округа и финансово-кредитной организацией. Стороны планируют развивать взаимовыгодное сотрудничество для решения приоритетных задач в финансовой, экономической и социальной сферах, а также в целях увеличения притока инвестиций в экономику региона.

В рамках заключенного соглашения банк "Открытие" в течение года направит до 150 млн рублей на реализацию социальных программ региона. Это проекты в области образования, культуры, спорта, оказания персональной помощи жителям округа, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

На встрече также присутствовал главный федеральный инспектор в регионе Дмитрий Кузьменко.

Губернатор округа Наталья Комарова отметила, что банк много делает для улучшения качества жизни югорчан:

"Банк "Открытие" - один из крупнейших розничных банков страны, одним из ключевых элементов которого выступает югорский Ханты-Мансийский банк. Таким образом, история сотрудничества Ханты-Мансийского автономного округа и "Открытия" насчитывает уже много лет. Сегодня мы обновили соглашение о сотрудничестве, обсудили взаимные обязательства по широкому кругу вопросов".

Среди многих интересных проектов, которые банк "Открытие" совместно с Правительством Югры планирует развивать на территории округа, – внедрение национальной платежной системы "Мир".

Учитывая мощную инфраструктуру "Открытия" на территории округа, можно сказать, что для реализации данного проекта в регионе у банка есть все необходимое. Этот вопрос касается финансовой безопасности нашей страны, ее независимости от международных платежных систем, которые могут стать объектом внешних манипуляций".

"Кроме этого, банк "Открытие" - наш партнер в проведении в Югре международного IT-форума, с участием стран ШОС и БРИКС, где будут представлены перспективные банковские технологии, новейшие отечественные программные продукты. Все это – вклад в укрепление финансовой и экономической безопасности региона и страны в целом", – дополнила губернатор.

Председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич отметил: "Мы рады продолжению нашего многолетнего партнерства с ХМАО-Югрой и надеемся на его дальнейшее развитие. Сегодняшнее подписание соглашения о сотрудничестве имеет для нас особое значение. Жители ХМАО давно знают, что Ханты-Мансийский банк стал филиалом "Открытия" и, уверен, оценили возможности крупнейшего частного банка России. В этом году мы сделаем следующий шаг в рамках тех интеграционных процессов, которые идут в "Открытии". На всей территории автономного округа банк будет работать под единым федеральным брендом – банк "Открытие". Этот бренд является одним из самых известных в России, и, как показывают исследования, его позитивно воспринимают югорчане.

При этом мы обязательно сохраним преемственность традиций, которые всегда отличали Ханты-Мансийский банк и делали его в самом хорошем смысле слова "своим" банком для региона.

В первую очередь это глубокое понимание специфики ХМАО, умение отвечать на потребности бизнеса и людей, а также готовность участвовать как в экономической, так и в социальной жизни округа. Соглашение, которое мы сегодня подписали, - подтверждение этого. Оно свидетельствует о том, что банк готов работать не только по уже существующим направлениям, но и поддерживать новые проекты, направленные на повышение качества жизни в Югре".