Запсибкомбанк принял участие в выставке недвижимости

Запсибкомбанк

Распродажа недвижимости, организатором которой выступило региональное агентство недвижимости "Этажи" прошла в Сургуте в марте текущего года.

Жителям и гостям города была предоставлена возможность на одной площадке познакомиться с лучшими предложениями по продаже новостроек и готового жилья, получить бесплатные консультации от ипотечных брокеров и ведущих банков, приобрести квартиру с эксклюзивными скидками и лучшими ипотечными программами.

Стенд дополнительного офиса №11 "Сургутский" ПАО "Запсибкомбанк" пользовался большой популярностью у посетителей. Желающим рассказали о преимуществах программ банка по кредитованию недвижимости, и при помощи ипотечных калькуляторов представили оптимальные варианты приобретения недвижимости.