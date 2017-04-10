Запсибкомбанк принял участие в выставке недвижимости

09:32 10 апреля 2017
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Запсибкомбанк

Распродажа недвижимости, организатором которой выступило региональное агентство недвижимости "Этажи" прошла в Сургуте в марте текущего года.

Жителям и гостям города была предоставлена возможность на одной площадке познакомиться с лучшими предложениями по продаже новостроек и готового жилья, получить бесплатные консультации от ипотечных брокеров и ведущих банков, приобрести квартиру с эксклюзивными скидками и лучшими ипотечными программами.

Стенд дополнительного офиса №11 "Сургутский" ПАО "Запсибкомбанк" пользовался большой популярностью у посетителей. Желающим рассказали о преимуществах программ банка по кредитованию недвижимости, и при помощи ипотечных калькуляторов представили оптимальные варианты приобретения недвижимости.

"Как итоги ярмарки хочу отметить большой интерес клиентов к мероприятиям такого формата, здесь можно увидеть всю картину цен на жилье и варианты по кредитам, так удобнее проанализировать все предложения и сделать верный выбор для себя", -  комментирует директор ДО "Сургутский" Ирина Корниенко.

Теги: Запсибкомбанк , недвижимость , банки
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