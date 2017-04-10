Запсибкомбанк принял участие в выставке недвижимости

Распродажа недвижимости, организатором которой выступило региональное агентство недвижимости "Этажи" прошла в Сургуте в марте текущего года.
Жителям и гостям города была предоставлена возможность на одной площадке познакомиться с лучшими предложениями по продаже новостроек и готового жилья, получить бесплатные консультации от ипотечных брокеров и ведущих банков, приобрести квартиру с эксклюзивными скидками и лучшими ипотечными программами.
Стенд дополнительного офиса №11 "Сургутский" ПАО "Запсибкомбанк" пользовался большой популярностью у посетителей. Желающим рассказали о преимуществах программ банка по кредитованию недвижимости, и при помощи ипотечных калькуляторов представили оптимальные варианты приобретения недвижимости.
"Как итоги ярмарки хочу отметить большой интерес клиентов к мероприятиям такого формата, здесь можно увидеть всю картину цен на жилье и варианты по кредитам, так удобнее проанализировать все предложения и сделать верный выбор для себя", - комментирует директор ДО "Сургутский" Ирина Корниенко.
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