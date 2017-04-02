Завод "Стеклотех" участвует в обучении будущих работников

На базе тюменского завода "Стеклотех" в этом году пройдут обучение 30 студентов лесотехникума, которые занимаются по программе СПО и повышают квалификацию.

Как рассказала генеральный директор предприятия Елена Острягина, программа обучения уникальна, так как стекольное дело в регионе востребовано только на этом заводе.

"Мы на протяжении нескольких лет сотрудничаем с лесотехникумом и уже успели убедиться в профессионализме его преподавателей", - добавила руководитель.

Кроме того, в 2017 году при поддержке правительства Тюменской области и при содействии центра занятости населения Тюмени и Тюменского района на базе Учебно-курсового комбината "Тюменнефтекомплектгазстроя" еще около 50 работников "Стеклотеха" получат вторую профессию, а также пройдут курсы повышения квалификации.

По словам Елены Острягиной это опережающее обучение, когда работник получает навыки еще одной, смежной профессии. Это значительно снижает необходимость приглашать иногородних специалистов для работы на предприятии, сообщили в пресс-службе губернатора региона.