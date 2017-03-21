На заводе "Нефтемаш" от работы отстранили более пятисот человек

17:38 21 марта 2017
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В Тюмени после внеплановой мартовской проверки региональной трудовой инспекции в АО "ГМС Нефтемаш" руководство завода получило предписание об отстранении почти половины сотрудников. 

"В ходе проверки были выявлены грубые нарушения трудового законодательства. 527 работников не прошли в установленном порядке обучение и проверку знаний требований в области охраны труда в объеме должностных обязанностей. Они отстранены до устранения этих нарушений", — сообщается на сайте ведомства.

Еще одно предписание от трудовой инспекции "Нефтемаш" получил за не в полном объеме оборудованные рабочие места сварщиков и неполную комплектацию средств индивидуальной защиты.

За нарушение охраны труда заводу как юридическому лицу и его должностным лицам грозит административный штраф.

Теги: охрана труда , проверка , заводы
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