В Тюмень прилетели более 37 тысяч будущих индюшат

12:33 20 марта 2017
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Крупную партию инкубационных яиц индейки досмотрели специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в аэропорту "Рощино".

Яйца поступили из Московской области в адрес ООО "Абсолют-Агро", комплекса по производству Ветеринарные сопроводительные документы на груз в порядке, поэтому инспектора дали разрешение на его движение к месту назначения, сообщается на сайте ведомства.

Теги: птицефабрика , Юргинский район
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