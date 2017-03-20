В Тюмень прилетели более 37 тысяч будущих индюшат

Крупную партию инкубационных яиц индейки досмотрели специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в аэропорту "Рощино".

Яйца поступили из Московской области в адрес ООО "Абсолют-Агро", комплекса по производству Ветеринарные сопроводительные документы на груз в порядке, поэтому инспектора дали разрешение на его движение к месту назначения, сообщается на сайте ведомства.