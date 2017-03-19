Тюменские аграрии берут льготные кредиты на посевную

515 млн рублей получили тюменские аграрии в кредит с начала года по льготной ставке до 5% годовых в рамках программы Министерства сельского хозяйства России.

Как сообщил представитель тюменского филиала одного из банков, участвующих в программе, с 1 января 2017 года сельхозпроизводители Тюменской области подали на рассмотрение заявки на кредит в общем на 815 млн рублей, одобрено кредитов на 63% от этой суммы. Средства в банке получили три малых предприятия, одна средняя компания и три крупных местных производителя. На рассмотрении в банке находится еще около 25 клиентов, которые планируют получить 654 млн рублей кредитных средств, пишет "Вcлух.ру".

Напомним, программа министерства сельского хозяйства России предполагает сотрудничество с пятью банками страны, они обеспечивают сельхозпроизводителей необходимыми средствами для проведения весенних полевых работы или реализации инвестиционных проектов. Министерство принимает решение по кредитным заявкам, а также возмещает банкам недополученную прибыль из бюджета.