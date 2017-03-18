В Тюмени появляются торговые площади по демократичным ценам

Торговые площади по демократичным для арендаторов ценам появляются в Тюмени. Об этом рассказал директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.
"Например, в новом торговом центре, который открылся на Тобольском тракте, арендные цены совершенно адекватны. Предприниматели готовы по ним работать. Кроме того, это позволяет создавать новые концепции бизнеса. Объем инвестиций в строительство этого торгового центра превысил 4 миллиарда рублей. Кроме того, около 500 миллионов рублей проинвестируют работающие на этой площадке предприниматели. В результате будет создано порядка 2 тысяч рабочих мест", - подчеркнул Андрей Пантелеев.
По его словам, в целом падение потребительского рынка в регионе остановилось к концу 2016 года, ситуация стабилизировалась. На рынке развиваются новые направления. Например, в общественном питании появляются новые заведения с более доступными ценами, пишет ИА "Тюменская линия".
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