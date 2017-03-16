Поставщик бортового питания обвинил Рощино в ущемлении интересов

Управление антимонопольной службы по Тюменской области возбудило дело в отношении тюменского аэропорта. АО "Аэропорт Рощино" вменяют нарушение закона о защите конкуренции.

Заявление о незаконных действиях аэропорта направила фирма ООО "Сила вкуса". Согласно договорным обязательствам в Рощино "Сила вкуса" должна обеспечивать бортовым питанием воздушные суда авиакомпании "Сибирь". Поставщик сообщил, что аэропорт отказывается проводить досмотр бортового питания и предоставлять спецмашину, ссылаясь на отсутствие технической возможности.

АО "Аэропорт Рощино" является субъектом естественной монополии и занимает доминирующее положение на рынке оказания аэропортовых услуг, в том числе в части обеспечения авиационной безопасности, куда входит досмотр бортового питания. В связи с этим на аэропорт распространяется запрет на злоупотребление своим положением на данном рынке", — отмечают в пресс-службе регионального управления ФАС.

Изучив документы, сотрудники ведомства обнаружили признаки нарушения антимонопольного законодательства. Рассмотрение дела назначено на 3 апреля.