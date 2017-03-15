Запсибкомбанк развивает сотрудничество с агентствами недвижимости

Операционный офис "Уфимский" ПАО "Запсибкомбанк" совместно с агентством недвижимости "Перспектива" предоставит клиентам более широкий выбор недвижимости.

"Перспектива" - ведущее агентство на рынке недвижимости Уфы. Бренд "Перспектива" существует с 1993 года и представлен в более 20 городах России. Компания предлагает полный комплекс услуг по строительству, продаже, аренде, обмену, оценке и управлению недвижимостью.

"Плодотворное сотрудничество банка и агентства недвижимости позволит нашим клиентам получить широкий выбор недвижимости, а так же поспособствует развитию ипотеки на вторичном и первичном рынке на территории Уфы. Мы рады предоставить возможность клиентам приобрести недвижимость по ипотечным программам ПАО "Запсибкомбанк" и стараемся расширять список партнеров для удовлетворения потребностей наших клиентов", – сообщил директор операционного офиса "Уфимский" Ильгиз Сабиткарамов.