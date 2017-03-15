В Тюмени пройдут модные выходные

Крупный дизайн-фестиваль Sandarina Market пройдет в Тюмени 18 и 19 марта. Более сорока дизайнеров из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Ижевска, Кирова, Москвы, Набережных Челнов и других российских городов представят собственные коллекции одежды, аксессуаров, посуды, книг и игрушек в авторских шоу-румах.

На фестивале желающие смогут не только обновить гардероб к предстоящему сезону, приобрести яркие сувениры, присоединиться к благотворительному корнеру "Будь добр!", но и получить новые знания:

"Лучше всего приходить на фестиваль на целый день. Лекторий приглашает на творческие встречи, лекции и бесплатные мастер-классы, но необходима регистрация на сайте sandarina.ru", - отмечает менеджер проекта Дарья Ковязина.

В частности, модель, стилист и популярный блогер Эля Вакасова расскажет, как подобрать актуальный look на эту весну, поможет разобраться, какая одежда подходит вам больше всего, а также покажет, как оставаться модной, не изменяя себе. О продвижении в Instagram сообщит руководитель и совладелица агентства событий Dream Team, руководитель SMM-сервиса "I'm your blogger" и просто красавица Екатерина Жиделева.

Фестиваль пройдет в лофте "Фабрика" (улица Молодёжная, 74, строение 4, второй этаж). Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте sandarina.ru или в группе "ВКонтакте"