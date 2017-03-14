Тюменская антимонопольная служба пополнила федеральный бюджет на 12 миллионов

Тюменское управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) за 2016 год вынесло 12 постановлений о наложении административных штрафов, общая сумма штрафов - около 31, 5 миллиона рублей. В федеральный бюджет взыскано пока только 12 миллионов, остальные штрафы обжалуются в суде.

В основном постановления об административных правонарушениях в 2016 году выносились за нарушения законов о контрактной системе, о закупках и о рекламе. Самым распространённым нарушением рекламного законодательства в прошлом году стало незаконное рекламирование финансовых услуг, отметил на вчерашней пресс-конференции руководителя Тюменского УФАС России Игорь Веретенников.

По словам руководителя службы, практически все постановления Тюменского УФАС России об административных правонарушениях обжалуются в суде. И в случаях, когда контролирующим ведомством накладываются оборотные штрафы, размер административных взысканий зачастую судами снижается.