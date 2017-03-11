"Выездной отдел кадров" помогает тюменским компаниям найти работников

Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района оказывает помощь работодателям в подборе персонала через "выездной отдел кадров", пишет газета "KП-Тюмeнь".

Сначала специалисты выезжают на встречу с работодателем, чтобы изучить квалификационные требования по заявленным вакансиям, затем отбирают подходящих кандидатов из тех соискателей, которые обратились в Центр занятости за содействием в поиске работы. После того как работодатель согласует кандидатуры отобранных кандидатов, проводится их встреча с работодателем.

Такая форма работы помогает работодателям сэкономить свое время и уделить свое внимание тем соискателям, которых уже отобрал Центр и которые для него являются потенциально подходящими.

Найти таким образом работников может любой работодатель, эта услуга предоставляется бесплатно. Для этого необходимо обратиться в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района по тел. 27-33-26, 27-33-23.