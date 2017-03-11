Российские эксперты обсудят в Тюмени тенденции рынка труда и образования

Пятнадцать экспертов со всей России примут участие в "Форсайт конференции 2.0", посвященной развитию рынка труда и образования, технологиям самообразования и инструментам личностной эффективности. Мероприятие состоится в Тюмени в апреле.

В первый день проекта пройдет образовательная программа для школьников старше 14 лет и студентов, которые обучаются по программам среднего профессионального образования. Участники узнают, какие специальности будут востребованы через 5 и 10 лет, какими навыками должен владеть специалист будущего, какие изменения произойдут в сфере образования и как подготовиться к поступлению в вуз уже сейчас.

Второй день "Форсайт конференции 2.0" посвящен студентам, которые обучаются по программам высшего и среднего профессионального образования, интересуются саморазвитием и хотят развить свои надпрофессиональные компетенции. Студенты смогут получить ответы на вечные вопросы, такие как "Идти ли работать по специальности?", "Ту ли специальность я выбрал?" и "Как позиционировать себя для потенциального работодателя?".

Также к участию в конференции приглашаются молодые специалисты в возрасте от 22 до 35 лет, заинтересованные в своем развитии и желающие быть в курсе тенденций в сфере образования, рынка труда и технологий, пишет портал "Мегaтюмень".