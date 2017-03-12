В Тюменской области планируют создать новое фармпроизводство

Крупный фармацевтический холдинг рассматривает Тюменскую область как наиболее привлекательный регион для создания производства. Объем инвестиций может составить до 4 млрд рублей.

О благоприятном инвестиционном климате в регионе заявила генеральный директор фармацевтического холдинга "Эвалар" Лариса Прокопьева. Предприятие планирует создать в Тюменской области проект по производству фармацевтических субстанций, возможно – на основе тюменских лекарственных растений. По ее словам, работа областного правительства нацелена на оказание помощи инвесторам, есть программы поддержки.

Отметим, в Тюменской области реализуется несколько проектов в фармацевтической отрасли. По каждому есть положительная динамика и хорошие перспективы, пишет ИА "Тюменская линия".

"Например, Тюменский фармацевтический завод находится в стадии серьезной реконструкции. На одной из площадок нашего химико-фармацевтического завода также идет реконструкция, на второй готовится строительство нового предприятия по производству лекарств, которых сегодня нет на российском рынке. С появлением в регионе компании "Эвалар" мы можем говорить о том, что в Тюмени начинает формироваться серьезный фармацевтический кластер", - прокомментировал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.