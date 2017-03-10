В Тюмень приедет генконсул Великобритании

Генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге Мартин Феннер 12-14 марта посетит Тюмень, чтобы познакомиться с официальными и деловыми кругами региона, промышленным потенциалом, научно-образовательной, социальной и культурной сферами, сообщили в пресс-службе губернатора.

В рамках визита Мартин Феннер побывает в Тюменском государственном университете, поприветствует участников семинара для преподавателей английского языка, проходящего под патронатом британской стороны на тему: "Обучение академическому письму".

Программа Генерального консула Великобритании включает также посещение Центра социальной помощи семье и детям "Семья"; встречу с генеральным директором АО "Управляющая компания "Индустриальные парки Тюменской области" Андреем Саносяном; экскурсию по технопарку, знакомство с резидентами бизнес-инкубатора "Западно-Сибирского инновационного центра", с руководством и технологиями Тюменского фанерного завода и ряда других тюменских предприятий.

Отметим, что сегодня на территории Тюменской области действует около десяти предприятий с участием британского капитала. Общий товарооборот за 2016 год составил более 197,5 миллионов долларов США (в т.ч. экспорт – 192,3 млн., импорт – 5 ,2 млн. долларов США).