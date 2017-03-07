Запсибкомбанк предлагает клиентам выгодый вклад "ДрузьЯ"

Запсибкомбанк

Новый сезонный вклад "ДрузьЯ" с повышенной доходностью до 8,35% годовых в Запсибкомбанке доступен с 6 марта. В числе преимуществ данного вклада:

• повышенный доход до 8,35% годовых;

• возможность как капитализировать проценты, так и получать их на карту;

• выгодные условия досрочного снятия вклада - уже через 90 дней при досрочном снятии начисленные и капитализированные проценты сохраняются;

• предусмотрена возможность пополнения, а на случай непредвиденных обстоятельств - одна расходная операция до 50% от суммы вклада.

"Что такое дружба? Дружба - это взаимоотношения, основанные на доверии и общих интересах. Каждый год на протяжении более 26 лет мы выстраиваем надежные и доверительные отношения с нашими клиентами. Поэтому для постоянных вкладчиков, а также новых клиентов мы решили предложить новый вклад с говорящим названием "ДрузьЯ". Постарались учесть основные пожелания наших вкладчиков: повышенная доходность, возможность досрочного закрытия вклада с сохранением выплаченных процентов. Как всегда, вклад доступен многим клиентам - минимальная сумма вклада всего 1 тысяча рублей, а для пенсионеров - 1 рубль. Напомню, каждый вкладчик имеет возможность выиграть полмиллиона рублей, выразив согласие на участие в акции "Всегда вместе", которая стартовала 1 марта", - рассказал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.

Открыть вклад "ДрузьЯ" можно в любом офисе банка, банкомате или сервисе "Интернет-банк". Подробная информация - на сайте, в офисах Запсибкомбанка или по телефону 8-800-100-5005 (звонки по России бесплатные).