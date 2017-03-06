Тюменцы могут воспользоваться мобильным приложением Сбербанка для реализации залогового имущества

Западно-Сибирский банк Сбербанка запустил мобильное приложение под названием "Сбербот". Оно работает на платформе мессенджеров по типу чат-бота и доступно на устройствах с программным обеспечением iOS и Android.

Поиск и подбор объявлений о продаже имущества осуществляется с помощью удобного графического интерфейса. Источником данных выступает магазин Западно-Сибирского банка Сбербанка на интернет-ресурсе "Авито", где размещена информация о реализуемом банком залоговом имуществе.

"Сбербанк ведет системную работу по реализации залогового имущества. Важнейшая задача банка – сохранить бизнес клиента или обеспечить реализацию залоговых активов в кратчайшие сроки по оптимальной стоимости. Уверен, что новый сервис поможет упростить поиск и работу с информацией о реализуемых банком залоговых активах", – подчеркнул заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно перейти по ссылке "Telegram", "Skype" или использовать QR-код. Начав диалог с чат-ботом, пользователь может выполнить поиск реализуемых банком активов в интересующем его регионе и ценовом диапазоне по разделам "Недвижимость", "Транспорт", "Оборудование" или "Бизнес".

На основе выбранных критериев поиска можно создать подписку. "Сбербот" будет автоматически уведомлять пользователя о появлении новых предложений, соответствующих требованиям.

При приобретении залогового имущества сотрудники Сбербанка готовы оказать необходимую помощь по всем возникающим вопросам: организуют техническое и юридическое сопровождение процедуры приобретения имущества, обеспечат надежность и прозрачность заключаемых договоров купли-продажи. Несомненным преимуществом является гибкое ценообразование – в случае если клиент заинтересован в приобретении объекта залогового имущества, банк реализует индивидуальный подход к условиям его продажи.