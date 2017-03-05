Тюменский завод будет выпускать больше рыбы

Рыбоперерабатывающий завод "Эра 98", расположенный в Тюменском районе, планирует наращивать объемы выпускаемой продукции. Для этого на предприятии будет увеличено количество рабочих мест. Само производство готово к новому этапу.

Как рассказал генеральный директор завода Багаудин Ахильгов, год назад на предприятии выпускали 50 тонн продукции, сейчас показатели достигают 70-80 тонн в месяц. "Остаются неиспользованные резервы, под новые задачи будем набирать людей: потребуются дополнительные работники на производственную линию, на разделку, на фасовку рыбы", - прокомментировал руководитель.

На заводе для новых сотрудников проводят обучение, для этого есть специальный учебный класс. На предприятие в поисках работы обращаются люди из близлежащих поселков Молодежный, Перевалово, Ушаково.

Кроме того, руководство предприятие планирует открывать собственные магазины под брендом "Эра моря" в разных районах Тюмени. Сейчас проект находится на стадии разработки, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.