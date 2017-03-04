Игорь Манн - о маркетинге, книгах и женщинах

"Люди ждут чудес, что кто-то сделает за них. Но они могут и должны все делать сами", - уверен самый востребованный в России консультант по маркетингу Игорь Манн. На практикуме "Инструменты - огонь!", который пройдет в Тюмени 25 марта, ведущий маркетер-практик страны расскажет о бизнес-трендах этого года и эффективных методах достижения поставленных целей.

3 марта в режиме скайп-конференции Игорь Манн ответил на вопросы тюменских журналистов. Модератором встречи выступила руководитель "АЦМИ-Лаборатория Маркетинга" Мария Полякова.

- В каком формате вы проводите практикумы?

- Такой минимальный разрыв между теорией и практикой – ты приходишь в аудиторию, слушаешь теорию, понимаешь, как должна действовать в данном случае практика, и сам с моей помощью пробуешь реализовать прямо во время практикума.

- Что нового узнают тюменцы, посетив ваше мероприятие?

- Мотивирующая история. Я думал что то, что есть в мире про маркетинг, я знаю процентов десять. В 2012 году, пообщавшись с Филипом Котлером (основателем современной теории маркетинга - прим ред.) один день, я понял, что и одного процента не знаю – я знаю безгранично мало про маркетинг и то, что рядом с ним. Поэтому когда люди говорят, что все знают про маркетинг, позиционирование, получение обратной связи с клиентами, точкам контакта и так далее – я поражаюсь таким людям. Сейчас очень модные тенденции customer journey map, дезинтермедиация. Если человек скажет, что он знает это тоже, то я сниму шляпу: он действительно на острие науки маркетинга. Но здесь самое главное – не только знать, но и делать. В проекте krostu.com у нас есть и об этом.

- Какие мероприятия всероссийского уровня достойны внимания маркетологов и бизнесменов?

- Российская неделя маркетинга, но раз на раз не приходится. Компания Marketing One Company, руководит которой Владимир Наумов, проводит интересные мероприятия - всегда с изюминкой и приглашением классных спикеров. На бизнес-форумах Synergy Insight Forum и Synergy Global Forum много вдохновляющих выступлений и полезной информации. Глобального мероприятия по маркетингу нет – у меня мечта сделать его в конце или начале следующего года.

- Каковы ваши приоритеты в жизни, которые вашим ученикам было бы полезно приобрести?

- Правило перфекциониста: все всегда можно сделать лучше. Я думаю, это касается всего – начиная с визитной карточки и заканчивая жизнью. Второе, ключевое в моей истории: знаешь, что делать, знаешь, как делать – взять и сделать. На тренинге в Тюмени мы увидим, как это происходит. Мы узнаем, что делать, мы поймем, как это делать – мы берем и делаем. Вы еще в аудитории, а у вас уже есть результат. Третье правило – солнце светит не всегда. Падение производительности, эффективности бывают у всех. У всех есть пики и есть подъемы. Вот подъемы нужно использовать по максимуму.

- Что вы делаете, когда вам "перестает светить солнце"?

- Хожу в фитнес. Это помогает. Приходишь к тренеру и говоришь: "Очень надо забыть все!" Ну и минут через пятнадцать ты забываешь. Правда, максимум через два часа все это вновь всплывает. Поэтому я обычно смотрю сериалы. Короткие и смешные – типа "Адаптации" о приключениях американского шпиона в Сибири. Лучшего способа я не знаю: когда ты тупо смотришь подряд две-три серии, тебе становится мучительно за бесцельно прожитое время - сразу возвращаются силы и жажда деятельности.

- Как вы себя мотивируете, когда ничего не хочется делать, а делать нужно?

- Спорт мотивирует и списки дел – ты понимаешь, что их нужно сделать, они классные, их надо завершить или начать. Нужно всегда держать слово: если ты обещал – сделай. Ну и чашечка кофе - зеленый чай тут не помощник.

- На каких сайтах, ресурсах зависает Игорь Манн? Где вы черпаете новости и информацию для себя?

- Я в тяжелом положении сточки зрения времени. Приведу пример позапрошлой недели, когда за семь дней я выступил в Краснодаре, Казани, Ярославле, Санкт-Петербурге и Тегеране. Мне сейчас не до новостей - я не зависаю нигде. С 1 января я запустил эксперимент one day - one book: каждый день читаю одну книгу, деловую. На сегодняшнее утро прочитал 94 книги, кому интересно, может заглянуть в мой твиттер. Из последних девушкам советую "Стратегию семейной жизни" - о том, как реже мыть посуду, чаще заниматься сексом и меньше ссориться.

- Вы пишите книги о маркетинге. Какими новинками еще порадуете?

- В прошлом году я написал пять книг, а в целом двадцать две, обогнал Генри Манна и уже наступаю на пятки Томасу Манну, - шутит автор. - В планах еще одиннадцать. Одна из них будет художественной - Про щуку, Емелю и маркетинг. Короткий контент, уже написано несколько глав. Она будет очень смешная, ее можно дать ребенку, чтобы он понял, что такое маркетинг.

Вы - харизматичная личность...

- Для меня, тяжелого интроверта, слышать, что у меня есть харизма, удивительно. Может, это не харизма, а мое умение простым языком объяснять очень сложные вещи из всей науки маркетинга – я кандидат экономический наук, защищался по направлению внешней торговли и был одним из первых защитившихся по маркетингу. Я умею вычленять самое нужное, самое важное и без всяких туманностей и прочих непонятностей объяснять маркетинг так, чтобы до человека дошло. Вот это у меня действительно, наверное, дар.

В завершение беседы Игорь Манн пригласил всех на встречу в Тюменский технопарк, где можно будет полистать книги автора, пообщаться лично и узнать много нового о принципах маркетинговой стратегии, мировых и российских тенденциях бизнеса.