Немцы продолжат инвестировать в Тюменскую область

Представители немецких компаний отмечают, что на их решение инвестировать средства в проекты в Тюменской области повлияло качество работы с инвесторами и отношение местных властей, их искренность и желание помогать в решении возникающих вопросов.

О сотрудничестве с немецкими партнёрами тюменский губернатор Владимир Якушев сообщил председателю правления Российско-Германской палаты Маттиасу Шеппу, встреча прошла в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Бизнес-климат в России значительно улучшился, - заявил на встрече председатель правления Российской-Германской торговой палаты Маттиас Шепп. - Немецкие предприятия настроены на позитивное развитие российской экономики. По итогам опроса, который мы провели среди членов палаты, две трети рассчитывают на повышение оборотов в России, планируют привлечь больше сотрудников и инвестиций".

Сегодня в Тюменской области успешно работают такие промышленные предприятия с капиталом из Германии, как "Бентек" и "КСА Дойтаг Дриллинг" - производство и монтаж буровых установок, "Сибшванк" - производство отопительных приборов широкого назначения, "Биг Дачмен" - производство клеток для птицефабрик, "Дина Энерджетикс" - производство кумулятивных зарядов для геологоразведки, "Эм-Си Баухеми" - производитель материалов строительной химии, завод "Шаттдекор" - производство меламиновой пленки и ряд других.

В перспективе регион готов представить новые предложения, касающиеся сельского хозяйства, пищевой переработки и многих других сферах, к услугам инвесторов индустриальные парки, оснащённые всей необходимой инфраструктурой. Уже в ближайшее время в Тюмень приедет очередная бизнес-миссия немецких предпринимателей, а Российско-Германская внешнеторговая палата поможет в распространении информации о Тюменской области среди немецких бизнесменов, сообщает пресс-служба губернатора.

По итогам 2016 года товарооборот между Тюменской областью и Германией составил 247 млн долларов. Сумма немецких инвестиций в российскую экономику в целом за 2016 год составила 2 млрд евро. По мнению главы правления Российско-Германской палаты Маттиаса Шеппа, это не предел и в 2017 году эта сумма вырастет.