Налоги-2016: граждане заплатили больше

В прошлом году общий сбор налогов на юге Тюменской области слегка сократился. Такой вывод следует из цифр, озвученных региональным управлением ФНС, если их сопоставить с показателями 2015 года. Динамика за последние три года представлена в таблице:
|2014
|2015
|2016
|Общие поступления (млрд. руб.),
|88
|82,2
|81,2
|из них:
|федеральный бюджет
|23
|30,8
|18,5
|региональный бюджет
|64
|51,3
|62,8
Как видим, поступления в региональный бюджет уже близки к докризисному уровню. Не последнюю роль в их восстановлении оказал налог на прибыль, сборы по которому увеличились в прошлом году с 5,7 до 14,2 миллиарда рублей. В то же время главным источником формирования регионального бюджета продолжает оставаться НДФЛ (28,7 миллиарда).
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