Налоги-2016: граждане заплатили больше

В прошлом году общий сбор налогов на юге Тюменской области слегка сократился. Такой вывод следует из цифр, озвученных региональным управлением ФНС, если их сопоставить с показателями 2015 года. Динамика за последние три года представлена в таблице:

2014 2015 2016 Общие поступления (млрд. руб.), 88 82,2 81,2 из них: федеральный бюджет 23 30,8 18,5 региональный бюджет 64 51,3 62,8

Как видим, поступления в региональный бюджет уже близки к докризисному уровню. Не последнюю роль в их восстановлении оказал налог на прибыль, сборы по которому увеличились в прошлом году с 5,7 до 14,2 миллиарда рублей. В то же время главным источником формирования регионального бюджета продолжает оставаться НДФЛ (28,7 миллиарда).