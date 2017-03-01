Налоги-2016: граждане заплатили больше

09:45 01 марта 2017
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В прошлом году общий сбор налогов на юге Тюменской области слегка сократился. Такой вывод следует из цифр, озвученных региональным управлением ФНС, если их сопоставить с показателями 2015 года. Динамика за последние три года представлена в таблице:

  2014 2015 2016
Общие поступления (млрд. руб.), 88 82,2 81,2
из них:      
федеральный бюджет 23 30,8 18,5
региональный бюджет 64 51,3 62,8

Как видим, поступления в региональный бюджет уже близки к докризисному уровню. Не последнюю роль в их восстановлении оказал налог на прибыль, сборы по которому увеличились в прошлом году с 5,7 до 14,2 миллиарда рублей. В то же время главным источником формирования регионального бюджета продолжает оставаться НДФЛ (28,7 миллиарда).

Теги: бюджет , статистика , налоги , Тюменская область , налоговая инспекция
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