Жилье в Тюмени в 3,5 раза дешевле, чем в Москве

Портал для поиска недвижимости Domofond.ru составил рейтинг российских городов по средней стоимости жилья. Его вполне ожидаемо возглавила Москва с 202 269 рублей за квадратный метр. Впрочем, это всего лишь 3 477 долларов, в то время как недвижимость класса люкс в Монако стоит в среднем от 60 000 долларов за квадрат (по утверждению Forbes). Тем самым, российская столица хотя и опережает ближайших отечественных преследователей (Химки и Санкт-Петербург) в 1,8 раза, однако ей пока есть куда стремиться.

Тюмень со скромными 57 795 за квадратный метр занимает 26-е место. И если перевести стоимость тюменского жилья в доллары, отставание в 60 раз от Монако станет довольно наглядным.