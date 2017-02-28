В Тюмени выяснили, где можно заработать больше 150 тысяч в месяц

Сайт по поиску работы Зарплата.ру изучил 2 600 вакансий февраля в Тюмени и выяснил, специалисты каких профессий зарабатывают больше других.

До 350 тыс. рублей в месяц обещает тюменская компания, которая в связи с расширением штата ищет менеджера по продажам. Опыт работы не важен, главное - огромное желание получить новую профессию и стать специалистом высочайшего уровня.

Другая компания готова платить до 180 тыс. рублей в месяц мастеру телефонных продаж за поиск бизнес-партнеров и продажу франшизы компаний. 160 тысяч предлагается руководителю отдела продаж, помимо основных обязанностей, проявляющему интерес к IT-сфере и интернет-маркетингу.

На заработок до 150 тысяч рублей могут претендовать общительный менеджер по грузоперевозкам, водитель такси с автомобилем не старше 1997 года выпуска, интернет-маркетолог со знанием основ юзабилити и принципов разработки web-интерфейсов. Такую же сумму могут заработать опытный менеджер по туризму, невролог, специализирующийся на лечении позвоночников, и дисциплинированный мастер монтажа автосигнализаций с опытом монтажа, диагностики и ремонта соответствующего оборудования.