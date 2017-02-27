Знаменитый банкрот публично рассекретил рецепт успехов тюменского АПК

Президент Национального Союза зернопроизводителей России, новосибирский бизнесмен Павел Скурихин рассказал информационному агентству "СуперОмск", чем и почему тюменское зерно лучше омского.

Теория гласит, что пшеница имеет шесть классов, от высшего до пятого. Чем выше класс - тем лучше качество. Пшеница высшего, первого и второго классов может использоваться и для выпечки хлеба, и для добавления в пшеницу 4 класса (это называется улучшением). Из пшеницы 3 класса можно печь хлеб, однако она уже не может использовать для улучшения низших классов. Пшеница 4 класса может быть задействована в хлебопечении, но только при условии добавления пшеницы высшего, первого или второго классов. Пшеница 5 класса не предназначена для продовольственных целей.

По словам Скурихина, пшеница 1 класса не растет в России уже несколько лет подряд, а в прошлом году впервые не оказалось и пшеницы второго класса. Пшеницей третьего класса лучше всего в Сибири обеспечены Красноярский край, Томская и Тюменская области. Здесь содержание в урожае пшеницы третьего класса составляет около 50%. А вот Омская область, схожая по климату с Тюменью, получает только 40% (впрочем, это средний показатель по Сибири). В чем причина столь большого разрыва в результатах?

Эксперт считает, что причина в отношении региональных властей:

Вот если сравнивать граничащие районы Тюменской и Омской областей, то отличие урожая будет до 10 центнеров с гектара в пользу тюменцев - это минимум, хотя, казалось бы, природные условия у них одинаковые. Все это из-за того, что в Тюмени очень сильно власти вложились в последние годы в семеноводство – субсидировали значительную часть расходов в этом направлении.

Павел Скурихин известен как основатель и бенефициар "Сибирского аграрного холдинга" (САХО). Как сообщает "Интерфакс", компания входила в число крупнейших российских предприятий АПК. Но в последние годы как холдинг, так и бизнесмена преследуют неудачи. Общий размер долгов компаний группы "САХО" оценивается в 15-18 миллиардов рублей. В 2015 году Сбербанк инициировал в арбитражном суде Новосибирской области дело о личном банкротстве Скурихина. А Высокий суд Лондона ранее заочно приговорил того к лишению свободы при рассмотрении иска банка ВТБ.