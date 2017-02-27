На заводе в Заводоуковске начали выпуск грунтовки эконом-класса

Завод "Битекс-Сибирь", расположенный в Заводоуковске, наладил выпуск новой продукции эконом-сегмента под торговой маркой "Günstig" Гюнстиг (в переводе с немецкого – выгодный). Среди основных достоинств – не только ценовая конкурентоспособность, но и высокое качество.

Как рассказал владелец завода Андрей Снисаренко, в линейку вошли грунтовка, краска, бетонконтакт и грунтовка-концентрат. Удешевление продукта не сказывается на качестве. Снижения стоимости на предприятии смогли добиться благодаря внедрению местных аналогов импортных ингредиентов. Работа велась совместно с исследовательскими лабораториями в России и германии.

"Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что тюменская краска нисколько не уступает, а по некоторым характеристикам и превосходит флагманские продукты ведущих производителей. Например, многие сталкивались с сильным запахом при использовании интерьерной краски. Наша краска не имеет такого недостатка, поэтому отлично подходит как для квартирного, так и подъездного ремонта. Гарантия – пять лет", - прокомментировал руководитель.

Также на заводе "Битекс-Сибирь" продолжается выпуск продукции премиального сегмента под маркой Фарбе. Исследовательская группа завода также разрабатывает новые стройматериалы в рамках инновационного проекта Сколково, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

