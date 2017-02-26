В Тюмени пройдет ярмарка инвестиций для начинающих бизнесменов

Первая в 2017 году ярмарка инвестиций для будущих и начинающих предпринимателей пройдет 20 мая. В рамках мероприятия инвесторы смогут найти перспективные проекты, а бизнесмены – привлечь средства на развитие своего дела.

Для участия в ярмарке предпринимателям нужно пройти предварительную регистрацию на площадке investfair.ru, поучаствовать в обучающем семинаре и презентовать бизнес-план своего проекта. Если специалисты обнаружат недочеты, то будет достаточно времени, чтобы доработать идею. Как отмечают организаторы, начинающие бизнесмены смогут привлечь на ярмарке до 100 млн рублей.

Первой участницей будущей ярмарки стала Анна Степанова из Тюмени, она предложить инвестировать в создание детского сада кратковременного пребывания. По мнению предпринимательницы, эта услуга востребована среди тюменских родителей, пишет "Тюменская oбласть сегодня".