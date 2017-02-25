Предпринимателям Тюменской области презентовали меры господдержки

15:47 25 февраля 2017
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bishelp.ru
| Фото: bishelp.ru

Обо всех вариантах поддержки бизнеса в Тюменской области предприниматели региона узнали на Инвестиционной сессии, которая прошла в Тюмени 15 февраля и собрала более 150 участников.

Участники получили самую актуальную информацию об инвестиционных займах, микрофинансировании, программе "Гарантийный фонд", поддержке экспорта и АПК, деловых мероприятиях, семинарах и мастер-классах, проводимых Инвестиционным агентством.

В городах Тюменской области работает Вечерняя школа предпринимателя, работающей в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Заводоуковске, реализуется программама семинаров по развитию сельского предпринимательства.

Сельским предпринимателям доложили об итогах серии мероприятий "Школа фермера", которые прошли 8-9 февраля. Успешные фермеры рассказали свои истории учащимся сельскохозяйственных учебных заведений. Только в Армизонском, Аромашевском, Юргинском и Ялуторовском районах сертификаты об окончании "Школы фермера" получили 495 человек, из них 51 закончил занятия с отличием, пишет издание "Вслyх.рy".

Теги: господдержка , предпринимательство , бизнес
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