Птицефабрика "Тюменский бройлер" обновляет оборудование

Птицефабрика "Тюменский бройлер" (группа Продо) ставит перед собой задачу на 2017 год обновить основные фонды: модернизировать системы энергообеспечения, водообеспечения и водоочистки, котлы и трансформаторные подстанции.

Как отметила директор предприятия Оксана Величко, это позволит повысить надежность всей системы. Параллельно на производстве запустят новые виды продукции в линейке премиального бренда "Рококо", сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Мы стремимся соответствовать современным тенденциям, даем возможность покупателям быстро и вкусно готовить куриное мясо, даже когда совсем нет времени на готовку. Также стараемся увеличить присутствие продуктов компании в торговых сетях и локальных магазинах Тюмени", - прокомментировала Оксана Величко.