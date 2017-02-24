Птицефабрика "Тюменский бройлер" обновляет оборудование

08:46 24 февраля 2017
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1tmn.ru
| Фото: 1tmn.ru

Птицефабрика "Тюменский бройлер" (группа Продо) ставит перед собой задачу на 2017 год обновить основные фонды: модернизировать системы энергообеспечения, водообеспечения и водоочистки, котлы и трансформаторные подстанции.

Как отметила директор предприятия Оксана Величко, это позволит повысить надежность всей системы. Параллельно на производстве запустят новые виды продукции в линейке премиального бренда "Рококо", сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

"Мы стремимся соответствовать современным тенденциям, даем возможность покупателям быстро и вкусно готовить куриное мясо, даже когда совсем нет времени на готовку. Также стараемся увеличить присутствие продуктов компании в торговых сетях и локальных магазинах Тюмени", - прокомментировала Оксана Величко.

Теги: Оксана Величко , птицефабрика , модернизация , Тюменский бройлер
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