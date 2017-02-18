В деревни Тюменской области проводят газ

В Тюменской области продолжается газификация сел и деревень. К лету 2017 года газ проведут в семь населенных пунктов Тобольского муниципального района, где в общей сложности проживает 1 тыс. 186 человек.

В пресс-службе Тюменской областной думы сообщили, что в 2016 году также осуществлялась программа газификации за счет внебюджетных средств газораспределительной организации АО "Газпром газораспределение Север". Годовой план выполнен на 100%. За 2016 год возможность подключиться к сетям газоснабжения получили 3,5 тыс. жителей в 53 сельских населенных пунктах, построено 228,82 км газораспределительных сетей. Стоимость строительства межпоселкового газопровода с. Абалак - д. Байгара, составила 51 млн 642 тыс. рублей.

К концу 2017 года в рамках программы планируется увеличить долю газифицированных сельских населенных пунктов в регионе до 73,5% (на начало 2015 года доля составляла 65,9%), пишет ИА "Тюменская линия".