В регионе открывается первый завод по производству пластиковой упаковки

Pавод по производству пластиковых упаковок заработает в Тюмени в конце февраля.
Здесь будут делать стаканчики разных диаметров и крышки для молочной и пищевой продукции, контейнеры для яиц, полипропиленовую пленку и пленку HIPS. Планируемая мощность предприятия по переработке полимеров — не менее 212 тонн в месяц.
Завод начали строить в январе 2015 года. Сумма вложений - около 120 миллионов рублей. Как сообщают в пресс-службе губернатора области, на предприятия будет создано 35 рабочих мест.
Сейчас производство размещено в арендуемых помещениях. В течение этого года на территории индустриального парка в Боровском построят современный корпус, куда перевезут закупленное новое оборудование.
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