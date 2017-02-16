Челябинск не отказывается от идеи выбить Тюмень из китайского транзита

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Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров подтвердил газете "Гудок", что идея высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Екатеринбург-Челябинск заинтересовала частного инвестора. В случае успешной реализации проекта Тюмень может остаться без сухопутных транзитных потоков между Китаем и Европой, ибо они пойдут значительно южнее.

Напомним, что в России пока нет отдельных линий ВСМ. Правда, из Москвы курсируют скоростные поезда до Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, однако они передвигаются по стандартным маршрутам наряду со всеми. В то время как ВСМ подразумевает строительство отдельных путей, потому что высоким скоростям необходим больший радиус поворотов (и другие требования).

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Сейчас в инвестиционном портфеле "РЖД" лежат три инициативы сооружения высокоскоростных магистралей:

* Москва - Казань - Екатеринбург (1 532 км);

* Москва - Санкт-Петербург (659 км);

* Москва - Ростов-на-Дону - Адлер (1 540 км).

Ближе всего к реализации находится ВСМ Москва-Казань. Как передает ТАСС, проектирование трассы будет завершено в мае-июне текущего года. Стоимость строительства 770-километрового пути превышает 1 триллион рублей. И это - проблема. Потому что, несмотря на утверждение президента партнерства "Новый экономический рост" Михаила Дмитриева о том, что российские банки, страховые компании и пенсионные фонды не знают, куда пристроить примерно 8 триллионов рублей, аккумулированных только в 2016 году (а еще есть авуары предыдущих лет), деньги на дорогу собираются с миру по нитке.

Согласно информации журнала "Эксперт", кредит в размере 400 миллиардов рублей на Москву-Казань сроком на двадцать лет обещали дать китайцы, а 3,5 миллиарда евро (это приблизительно 210 миллиардов рублей) теоретически можно будет получить от консорциума "Немецкая инициатива" (в него входят Siemens, Deutsche Bank и Deutsche Bahn). Хотя непонятно, как разделить интересы Германии и Китая при поставках подвижного состава - очевидно же, что кредиты даются под обязательства о закупке, а не от широты души. Не исключено, что придется отказываться либо от тех денег, либо от других. В общем, вопрос финансирования до конца не разрешен.

С Китаем вообще не все так просто.

Надо сказать, что ВСМ Москва-Казань задумана как этап большого пути. И даже не до Екатеринбурга, как говорит сайт "РЖД", а до... Пекина. Замысел в том, чтобы отправить по трассе не пассажирские поезда, как принято во всем мире, а еще и грузовые, по словам главы российской железнодорожной монополии Олега Белозерова (его цитируют "Ведомости"). Считается, что в этом случае наша страна скажет веское слово в конкурентной борьбе за китайский транзит.

Спору нет, идея очень смелая. Но цена вопроса соответственно вырастает до 7 триллионов рублей. На эти деньги можно провести четыре с лишним Олимпиады в Сочи.

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Как сообщил год назад "Коммерсантъ" со ссылкой на все того же Михаила Дмитриева, среди отечественных планов строительства ВСМ наибольшей эффективностью обладает магистраль Екатеринбург-Челябинск: величина удельных прямых эффектов составляет 74 копейки на рубль инвестиций. Предпосылки для такого вывода со стороны многолетнего руководителя Центра стратегических разработок довольно прозрачны: китайско-транзитный журавль в небе это хорошо, но когда ВСМ связывает крупные города в конурбации, польза от нее значительно осязаемее.

Что такое конурбации.

Расстояние в 238 км высокоскоростные поезда будут преодолевать за 1 час 10 минут, дорога дополнительно свяжет аэропорты Кольцово и Баландино. Итого, столицы Южного и Среднего Урала начнут фактически функционировать как единый город с населением 2,6 миллиона человек. При таком большом рынке станут более рентабельными бизнесы, которые зависят от эффекта масштаба, а потому вынуждены сбегать из провинции в Москву.

Однако проектирование трассы Екатеринбург-Челябинск идет не столь энергично. Год назад было сформировано партнерство "Уральская скоростная магистраль". Половину в его капитале получила Челябинская область, еще столько же - "Федеральный центр проектного финансирования" (дочерняя организация ВЭБ). Партнеры скинулись по 50 миллионов рублей. Но в конце января этого года федералы объявили о намерении продать свою долю в партнерстве.

К чести регионалов, эта новость заставила их активизироваться. Спустя неделю стало известно, что в проект все-таки заходит Свердловская область, вначале оценивавшая его скептически. И вот теперь Руслан Гаттаров сообщил, что в партнерство войдет инвестиционная компания "РВМ капитал", имеющая большой опыт реализации проектов совместно с российскими железнодорожниками. Поэтому появилась надежда, что участникам "Уральской скоростной магистрали" хватит денег на то, чтобы спроектировать трассу. Но хватит ли на ее строительство?

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Откровенно говоря, в интересах Тюмени - чтобы участок ВСМ Екатеринбург-Челябинск остался локальной дорогой или же был построен с максимально возможной задержкой. Дело в том, что эту трассу хотят вписать в будущую магистраль Москва-Пекин. Как выше уже говорилось, маршрут Москва-Казань будет спроектирован летом. Принципиальное решение о продолжении маршрута до Екатеринбурга уже принято. Однако при строительстве трассы далее на восток возникает дилемма.

Сейчас самая удобная сухопутная дорога из столицы УрФО в Китай в любом случае лежит через Астану. Но попасть в столицу Казахстана можно тремя путями. Самый короткий идет через Курган (1 143 км), значительно длиннее - через Челябинск (1 232 км), самый длинный - через Тюмень (1 250 км). Соответственно, в какой город быстрее дойдет ВСМ из Екатеринбурга, тот и получит преимущество перед остальными в случае продолжения дороги до Пекина.

Однажды Тюмень уже упустила шанс использовать железную дорогу в качестве импульса для своего развития. В 1885 году было принято решение о том, что Транссиб пройдет не через наш город, а через Курган. На тот момент Тюмень в три раза опережала Курган по численности населения. И менее чем за сто лет население городов почти сравнялось. Желательно не повторить ошибок прошлого.

Дмитрий Кошелев